Hasseltse straatnamen: Villerspark / Villersstraat

Florent Villers werd in 1844 geboren in Sprimont in de provincie Luik. Op zijn 24ste kwam hij naar Hasselt en nam de jeneverstokerij van Louis Van Vinckenroye over met de daarbijhorende grote veestapel. De jeneverstokerij Villers werd dan bekend onder de naam S.A. Distillerie l’Etoile. De stoker werd een gefortuneerd man, want de jeneverstokers vormden in Hasselt zowat de bovenlaag van de bevolking. De jeneverindustrie was zeer succesvol en met zijn vele nevenindustrieën sterk aanwezig in het financiële, culturele en politieke leven van de stad. Villers was tevens zowat de belangrijkste figuur in de geschiedenis van de Hasseltse porselein- en keramiekfabriek, de Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt. Als één van de grootste aandeelhouders, naast Guillaume Fryns en André Claes, was Florent Villers er voorzitter van de raad van bestuur en directeur van 1903 tot 1911. Een deel van de productie stond in rechtstreeks verband met de stokerijen, zoals jeneverstopen en –kruiken en de unieke publicitaire schotels die gemaakt werden op vraag van belangrijke stokers. Elk Hasselts café had wel een paar van die mooie schotels aan de muur hangen. Ze zijn nog steeds gegeerd door verzamelaars van Hasseltse keramiek. Zoon Fernand nam de stokerij over in 1908 en diens zoon Jean in 1920. Florent stierf in Hasselt in 1911.“Ne steuker bè’n staar!”