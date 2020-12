Vrijwilligers K&G Diepenbeek krijgen geschenkbon

Zaterdag 5 december was er de Dag van de Internationale Vrijwilliger. Een reden temeer om de dames-vrijwilligers van Kind en Gezin/Wiegwijs Diepenbeek te feliciteren. In dit moeilijke jaar stonden zij toch telkens klaar voor onder meer de verwelkoming van de kindjes en hun ouders en voor het wegen en meten van de kleintjes. Dit alles moest dan ook verlopen volgens de vereiste veiligheidsnormen. Een jaarlijks etentje met de groep, als dank, zit er nu helaas niet in. Dankzij het mooie initiatief van de gemeente Diepenbeek, ontvingen de vrijwilligers geschenkbonnen van 25 euro.” "Wij kochten deze bonnen aan en ze kunnen gebruikt worden bij de meeste handelszaken in de gemeente. En of de dames er blij mee zijn", klinkt het.Even bijkomend: gezien Huis Schoofs tegenover het gemeentehuis, waar Kind en Gezin/Wiegwijs momenteel gevestigd is, verbouwd zal worden, zal Het consultatiebureau van Kind en Gezin/Wiegwijs zal midden januari 2021 opnieuw tijdelijk verhuizen naar kasteel De Visserij, Visserijstraat 10. Meer informatie hierover volgt nog. Huis Schoofs tegenover het gemeentehuis, waar Kind en Gezin/Wiegwijs momenteel gevestigd is, zal verbouwd worden.