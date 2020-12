Vrouw van Dieter Coppens had baarmoederhalskanker: “De kinderen vroegen: mama, ga jij dan dood?”

Rut, de echtgenote van Dieter Coppens, is geopereerd nadat er baarmoederhalskanker werd vastgesteld. De ingreep is inmiddels achter de rug en Rut is opnieuw thuis uit het ziekenhuis, zo vertelde de tv-maker op Radio 1.

Dieter Coppens (42), vooral bekend van zijn Down the road-reeksen, heeft zware dagen achter de rug. In het programma Touché op Radio 1 vertelde hij dat zijn vrouw Rut (43) pas werd getroffen door baarmoederhalskanker. De kanker werd vastgesteld na een routinecontrole waarbij een uitstrijkje werd genomen.

“Mijn vrouw doet dat elke drie jaar en de gynaecoloog zegt dan als je niets hoort, is het oké. Maar nu kreeg ze tijdens de afgelopen herfstvakantie de vraag om langs te komen”, zegt Coppens. “Ze zijn er gelukkig snel bij geweest”, vervolgt hij. Rut werd meteen geopereerd en na een week in het ziekenhuis is ze nu opnieuw thuis.

Dieter Coppens met zijn vrouw Rut en de kinderen. — © instagram

De diagnose kwam voor het gezin uiteraard aan als een behoorlijke klap. “Mijn vrouw is wel een redelijke nuchtere”, aldus Coppens. “We maken ons niet nodeloos zorgen, maar onderhuids ben je daar toch mee bezig. Op de scans zouden er geen uitzaaiingen te zien zijn, maar we wachten nog op de uitslagen van de onderzoeken. Die komen pas morgen (woensdag, nvdr.) binnen. We hopen dat er niets aan de hand is, pas dan zijn we écht gerust.”

Kinderen

Ook voor de kinderen Suzy, Lou en Francis van het gezin Coppens kwam het nieuws verontrustend binnen. “De eerste vraag van de kinderen was Mama, ga jij dan dood?”, zo zegt Dieter. Voorts zijn de kinderen er volgens Coppens vrij goed mee omgegaan. “Mijn schoonmoeder, mijn moeder en vader hebben ook kanker gehad. Kanker is echt overal”, voegt hij er nog aan toe.

Wat de moeilijke periode nog extra lastig maakte, waren de coronamaatregelen. Daardoor kon Dieter Coppens zijn vrouw niet bezoeken in het ziekenhuis. “Heel begrijpelijk” aldus Coppens. ”Ook voor haar was dat uiteindelijk wellicht het beste. Ze voelde zich zo slecht en was echt niet goed van de operatie en de verdoving.”