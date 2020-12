Hoogte van Mount Everest vastgelegd op 8.849 meter

De Mount Everest is voortaan precies 8.848,86 meter hoog. Dat hebben China en Nepal dinsdag bekendgemaakt in een gezamenlijke videoconferentie. De twee landen voerden de afgelopen maanden afzonderlijk metingen uit van de hoogste bergtop. Verwacht wordt dat dit nieuwe cijfer een einde zal maken aan de al jaren durende controverse over de precieze hoogte van de Mount Everest.

In mei vorig jaar had Nepal, voor het eerst ooit, een eigen groep van onafhankelijke onderzoekers naar de top gestuurd, en China had eerder dit jaar een eigen team gestuurd. Het resultaat is gebaseerd op driehoeksmeetkunde en GPS-metingen.

Er wordt al jaren gespeculeerd dat de hoogte van de berg is veranderd als gevolg van de klimaatopwarming en een aardbeving in 2015.