Uittocht van Sint met coronaveilige stoet door Heerse straten

“De Sint en zijn pieten maakten zondag een rondrit doorheen alle deelgemeenten bovenop een carnavalswagen met muziek”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Zo konden ze op veilige afstand wuiven naar de kinderen die aan de venster of voordeur bleven kijken.” De stoet startte ’s morgens in Rukkelingen-Loon en eindigde ’s middags in Vechmaal. Via een stratenplan op de facebookpagina van het gemeentebestuur wisten de inwoners in welke straten de stoet passeerde. Hoewel de beloofde livestream er niet kwam en de stoomboot soms wat snel vaart maakte, wuifden heel wat kinderen de Sint enthousiast uit.

Zaterdagavond werden alle huisgezinnen nog verrast met een zakje snoep aan de voordeur. “De goede Sint zei me dat elk gezin in Heers een cadeautje verdiende, want we hebben alleen maar brave en hartverwarmende mensen in onze gemeente”, weet burgemeester Pirard.