Gezinsbond organiseert kerstspeurtochten

Na de geslaagde speurtochten die georganiseerd werden in de zomervakantie zet de Gezinsbond in deze covid-periode haar speurtochten verder doorheen de fusie. Tussen 19 december en 3 januari kan je in elke gemeente een gezinsvriendelijke wandeling maken met allerlei doe-opdrachten. Je gaat onderweg op zoek naar mooi versierde kerstbomen, kerststerren, mooi versierde huizen, speciale kerstballen enzomeer. Kortom, elke wandeling heeft zijn eigen uitdaging. De uitleg over de wandelingen kan je terugvinden op de websites van de verschillende afdelingen van de gezinsbond: https://stokkem.gezinsbond.be/ https://lanklaar.gezinsbond.be/ https://dilsen.gezinsbond.be/ https://rotem.gezinsbond.be/ https://elen.gezinsbond.be/Noteer alvast deze activiteit in je agenda om zo samen met je gezin een beetje van de kerstsfeer op te snuiven tijdens de vakantieperiode. Je maakt bovendien kans om een lidmaatschap van de Gezinsbond te winnen voor 2021.