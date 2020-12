Modehuis Chloé stelt met Gabriela Hearst nieuw creatief directeur aan

Amper vier dagen nadat Chloé had aangekondigd dat ontwerper Natacha Ramsay-Levi het Franse modehuis zou verlaten, is alweer een opvolger aangesteld. Het gaat om Gabriela Hearst. Haar eerste collectie zal al in maart te zien zijn.

Chloé heeft aangekondigd dat het Gabriela Hearst heeft aangesteld als creatief directeur. De van Uruguay afkomstige ontwerper heeft al sinds 2015 haar eigen gelijknamige label en viel de voorbije jaren meerdere keren in de prijzen met haar creaties. Vooral haar duurzame aanpak werd daarbij geloofd. Hearst gaat meteen aan de slag en zal haar eerste collectie voor Chloé in maart 2021 voorstellen.

“Het is met heel veel plezier dat we Gabriela Hearst verwelkomen in ons huis”, zegt Riccardo Bellini, CEO van Chloé, in een eerste reactie. “Ik heb altijd haar creatieve energie en haar unieke gevoel voor kwaliteit en vakmanschap bewonderd. We geloven allebei dat we een verantwoordelijkheid hebben en actief moeten meewerken aan een duurzame toekomst. Ik kijk er naar uit om samen Chloé naar nieuwe hoogtes te tillen.”

Hearst op haar beurt is blij met de kans die ze krijgt. “Ik ben dankbaar dat ik een geliefd merk als Chloé mag leiden. Ik kijk er naar uit om samen te werken met Riccardo Bellini en steun hem in zijn inzet om een ​​bedrijf te creëren dat sociaal bewust is en in balans is met onze natuur.”