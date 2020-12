Vervelende handblessure van Hendrik Van Crombrugge baart Anderlecht zorgen

Anderlecht moet doelman Hendrik Van Crombrugge (27) al drie matchen missen. Wat begon als een lichte handblessure, baart ondertussen toch zorgen. De keeper onderging bijkomende onderzoeken. Wanneer keert hij terug?

Het was een slecht manoeuvre. Een maand geleden liet Hendrik Van Crombrugge op Gent (1-1) in de slotseconden een vrije trap van Bezus glippen. Hij kon de bal nog net voor de lijn stoppen met zijn linkerhand, maar Gent-verdediger Marreh gaf nog een tikje en Van Crombrugges’ gezicht vertrok van de pijn. Gelukkig werd twee minuten later afgefloten. Aanvankelijk leek het niet te erg. De doelman moest afzeggen voor de Duivels, maar stond tien dagen later alweer op het trainingsveld. Helaas verliep die oefensessie niet zo goed. Er lekken weinig details over de blessure uit, maar het genezingsproces verloopt met ups en downs. Vincent Kompany sprak eerder over een kwestie van “nog enkele dagen”, maar Van Crombrugge miste na Beerschot ook de duels met Standard en Zulte Waregem en de kans dat hij vrijdag Genk haalt, lijkt klein. Het nieuwe onderzoek moet aantonen wat nu de beste behandeling is. Ondertussen rekent Anderlecht op Timon Wellenreuther tussen de palen. Die valt niets te verwijten, maar de leiderscapaciteiten van Van Crombrugge worden wel gemist. (jug)