De Vlaamse sportclubs slaken een noodkreet bij minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A). Nog drie weken en dan loopt de regeling af waardoor ze hun trainers onbelast kunnen uitbetalen. De 18.000 sportclubs eisen in een open brief een oplossing. “Anders moeten we het lidgeld voor veel sporters verdubbelen”, zegt Koen Umans van de Vlaamse Sportfederatie.