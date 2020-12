Eva Lynen fleurt de Truiense binnenstad op

Eerder dit jaar exposeerde artieste Eva Lynen al in cultuurcentrum de Bogaard, maar door de verstrengde coronamaatregelen moest deze vervroegd sluiten. Cultuurcentrum de Bogaard, Shop & The City en AGOST sloegen daarom de handen in elkaar en vonden een manier om haar tentoonstelling op een originele manier verder te zetten: via een raamexpositie.

Omdat Eva Lynen niet meer kan exposeren in het cultuurcentrum, mag ze de binnenstad opfleuren met haar werk. Zo heeft ze verschillende ramen voorzien van een mooie tekening. “Eva heeft een kleurrijke en positieve stijl. Haar vrolijk werk is exact wat we nodig hebben in deze donkere tijden”, zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers. “De raamtekeningen zijn een leuke manier om meer kunst in het straatbeeld te brengen én er op een veilige manier van te genieten.”

De raamtekeningen worden deze week verspreid en zijn nog ten minste tot 14 januari 2021 te bewonderen in de Stapelstraat nummer 22, 33, 49, 92 en 93. Ook Eva’s raamtekening aan de inkom van de Bogaard kan je nog steeds bezichtigen.

Extra beleving

“Met dit project kunnen we op een veilige manier extra beleving voorzien in de winkelstraten”, vertelt schepen van vzw Trud’Or Jos Pierard. “Naast de gezellige kerstverlichting en onze mooie kerstboom proberen we met deze raamexpositie maximale gezelligheid te creëren in de winkelstraten. Zo kunnen de bezoekers van de stad hun kerstinkopen koppelen aan een culturele ervaring.”

“Onze stad telt heel wat jonge en lokale kunstenaars”, vult burgemeester Veerle Heeren nog aan. “We willen mogelijkheden bieden om hun werk in de kijker zetten. Op deze originele manier geven we deze kunstenares de kans om haar werk op een coronaveilige manier te exposeren.”

Benieuwd naar de expositie? Zak dan zeker af naar de Truiense binnenstad. Maar denk eraan: houd voldoende afstand, ontsmet je handen en probeer op de minder drukke momenten te komen. Check de druktebarometer op de website of Facebookpagina van de stad Sint-Truiden.

(Foto: Shop & the city)