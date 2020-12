Sony strikt Romelu Lukaku: wie mag tegen hem Playstation spelen in San Siro?

Romelu Lukaku is het Belgische uithangbord van Playstation 5. Sony strikte de spits van de Rode Duivels en Inter om de nieuwe spelconsole te promoten in een televisiespot. Daar is ook een wedstrijd aan verbonden. Wie op Playstation het mooiste doelpunt met Lukaku scoort in het spelletje FIFA, wint een PS5 Disc Edition, retourvlucht naar Milaan met hotelovernachting en een meet & greet met Lukaku waarna je een FIFA-match tegen hem mag spelen in het legendarische San Siro.