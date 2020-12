Cijfers blijven stagneren: nog steeds 2.100 besmettingen en 192 ziekenhuisopnames per dag

Er werden in de week van 28 november tot 4 december gemiddeld 2.133 nieuwe besmettingen per dag genoteerd in ons land, zo blijkt uit de nieuwe update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een daling ten opzichte van de voorbije dagen, maar wel een zeer lichte (-9%).

Maandag werd voor de periode van 27 november tot 3 december nog een gemiddelde van 2.163 besmettingen gemeld, een dag ervoor waren dat er 2.175. De cijfers blijven dus stagneren. In totaal raakten al 592.615 Belgen besmet met het virus.

In de periode van 28 november tot 4 december werden ook gemiddeld dagelijks 192 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 12 procent. Momenteel liggen er nog 3.276 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 19 procent minder dan een week geleden. Nog 723 bedden op de afdeling intensieve zorg worden ingenomen door coronapatiënten. In totaal moesten nu al 43.777 patiënten met corona in het ziekenhuis worden behandeld.

Er vallen gemiddeld per dag nog 106 corona-overlijdens in ons land. Dat is een daling van 19 procent ten opzichte van de week ervoor. Het totaal aantal overlijdens komt daarmee op 17.386.

