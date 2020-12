Hulk verlaat Shanghai SIPG na vier seizoenen: “Vandaag zeg ik vaarwel”

De Braziliaan Hulk gaat na vier seizoenen in dienst van het Chinese Shanghai SIPG andere lucht opsnuiven. Hij bevestigde na de verloren achtste finale in de Aziatische Champions League tegen het Vissel Kobe van Thomas Vermaelen dat hij de club verlaat.

De 34-jarige Hulk werd in 2016 voor ruim 40 miljoen euro door Shanghai weggekocht bij Zenit Sint-Petersburg. De spits verdiende er elk jaar zo’n 15 miljoen euro. Zijn contract loopt er deze maand af.

“Vandaag zeg ik vaarwel tegen Shanghai SIPG, een ploeg die mij altijd een thuisgevoel heeft gegeven”, zei Hulk, die geen deel uitmaakte van de selectie die in Doha met 2-0 verloor van Vissel Kobe, waar Vermaelen de hele match speelde.

Hulk lag bij zijn Chinese werkgever overhoop met zijn coach, de Portugees Vitor Pereira. Vorige maand kwam het in de kleedkamer na een verloren wedstrijd tot een hoogoplopende discussie tussen beide mannen. In 2018 was Hulk nog aanvoerder van de ploeg die de Chinese titel veroverde.