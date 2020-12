In het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel is een belangrijk werk van de Antwerpse barokmeester Jacob Jordaens gevonden. Het werk hing bijna 60 jaar in het kantoor van de schepen van Stedenbouw en werd al die tijd beschouwd als een kopie. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) deed de opmerkelijke ontdekking tijdens een inventarisatie in opdracht van urban.brussels in 2019.