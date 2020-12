Koen Wauters openhartig: “Ik stak te weinig tijd in onze relatie. Maar moest ze mij daarom bedriegen?”

In een interview met Dag Allemaal doet zanger en presentator Koen Wauters (53) een boekje open over zijn verleden. “Ik wist al van in de kleuterklas dat ik de meisjes graag zag”, aldus de Clouseau-frontman. Maar een romantische puber, dat was hij niet.

“Romantiek, daar ben je als veertienjarige niet mee bezig”, aldus Wauters. “Op die leeftijd denk je maar aan één ding: seks. Je hormonen staan gewoon tilt. Ik gebruikte mijn charmes alleen om te bekomen waar ik van droomde…”

Op zijn negentiende werd Koen Wauters getroffen door “zijn eerste echte liefdespijn”. “Ik was toen al veel bezig met mijn muziek. Een van de redenen waarom dat meisje mij bedrogen had, zei ze, was omdat ik te weinig tijd in onze relatie stak. Ze had gelijk, maar dat is volgens mij geen reden om mij te bedriegen. Bovendien was het met een vriend van mij. Toen dacht ik: dit ga ik nooit iemand aandoen. Want dit doet zo veel pijn.” (mtm)