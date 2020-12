Kaas, no cap, simp en ewa drerrie. We hebben dit jaar veel nieuwe woorden leren kennen, maar deze nog niet. Nochtans komen ze allemaal in aanmerking om Kinderwoord van het Jaar te worden, een verkiezing georganiseerd door Ketnet in samenwerking met Van Dale. Meer dan de helft van de genomineerde woorden komt trouwens uit het Engels of zelfs het Arabisch.