David Bowie geëerd met herdenkingsmunt die meteen de ruimte ingestuurd werd

‘Ground control to major Tom’, zo begint Space oddity van David Bowie uit 1969. Ruim een halve eeuw na het uitbrengen van die wereldhit is nu een herdenkingsmunt voor David Bowie gelanceerd richting de ruimte. Die eremunt is de derde uit de Music Legends-collectie van The Royal Mint, dat al het muntgeld in Groot-Brittannië produceert. Op de vorige twee prijkten Queen en Elton John, maar dit is de eerste keer dat zo’n munt de ruimte werd ingestuurd.