De traditie wordt in ere gehouden. Op weg naar het WK 2022 in Qatar treffen de Rode Duivels niet de meest swingende tegenstanders. Wales is er weer bij en daar hebben de Belgen sinds het EK 2016 nog een eitje mee te pellen. Bij Tsjechië, Wit-Rusland en Estland zijn er moeilijker triggers te vinden.