Van soepbus tot belcirkel: dit is ‘De warmste week’ in coronatijd

De goededoelenactie gaat op vrijdag 18 december van start en kent zijn slotakkoord op donderdag 24 december. Op verschillende kanalen van de openbare omroep is er aandacht voor de ‘dank u wel’ van verschillende mensen.

Eén: #Soeperbedankt met Dieter Coppens

Down the road-presentator Dieter Coppens trekt onder de noemer #Soeperbedankt door heel Vlaanderen met een soepbus. Elke dag neemt hij een andere Eén-collega mee. Passend de ‘soepporters’ gedoopt: Kevin uit Down the road, Wim Lybaert, Siska Schoeters, Tijs Vanneste, Cath Luyten, Leen Dendievel en Eddy Planckaert. Hun roadtrip is te volgen bij Eén en via de website.

In Iedereen beroemd trekt Joris Hessels elke donderdag op bezoek bij mensen die zorgen voor warmte en verbondenheid. Hij steekt ook zelf zijn handen uit de mouwen bij vrijwilligers.

Studio Brussel: Beats of love

De radiozender waar het zaadje van De warmste week geplant is, bedankt met muziek. Live vanuit in Leuven draaien de StuBru-dj’s vanaf middernacht tot 10 uur ’s ochtends. Iedereen kan een verzoekplaat indienen om zo iemand te bedanken die dit jaar voor jou het verschil heeft gemaakt. De acht presentatoren zijn Michèle Cuvelier en Joris Brys, Eva De Roo en Sander Vandenhende, Fien Germijns en Stijn Van de Voorde, en Kirsten Lemaire en Max Vryens. Ze staan op 20 verschillende locaties: van de centrale gevangenis tot Gasthuisberg. Eén ervan moet nog vastgelegd worden: Leuvenaars kunnen hun straat nomineren als ‘De warmste straat’. Die krijgt op kerstavond een coronaproof miniconcert van Selah Sue cadeau.

Radio 2: Het warmste koor

Iedereen kan Ik hou van u van Noordkaap meezingen. Neem jouw zangstonde coronaveilig op met een video en stuur hem binnen op radio2.be. Gelukkigen kunnen zichzelf dan horen tijdens De warmste week op de radio of misschien zelfs zien in de dankvideo van Radio 2. Britt Van Marsenille (10 tot 12 uur) en David Van Ooteghem (16 tot 18 uur) presenteren de Beste buren voor de warmste week op Radio 2 en op Eén.

Ketnet: Ketnet brandt weer

Ook de kinderen doen mee, via Ketnet. Wrappers Gloria, Sarah, Sien, Sander en Thomas (foto beneden) trekken dwars door Vlaanderen met hun ‘vlam’ om de mensen die de kinderen willen bedanken, in de bloemetjes te zetten. Elke wrapper krijgt een provincie, en gaat langs bij de jongsten die het verschil maken. Op 23 december blikken de wrappers terug op hun week. Elke dag is er ook een liveverslag te zien op Ketnet, de site en de app.

MNM: coronaveilig dansen

Dj Brahim gaat de baan op in zijn mobiele silent disco. Ook dj’s Peter, Dorianne, Wanne en Kawtar, Laura, Sander en Esther en Robin steken de handen uit de mouwen. MNM lanceert ook samen met Ketnet op 18 december een TikTok-challenge. Daarbij kan iedereen laten weten wie hij of zij wil bedanken onder de hashtags #eenlopendvuurtje en #dewarmsteweek.

Radio 1: De warmste belcirkel

Radio 1 focust op eenzaamheid en doet deze week al ‘De warmste belcirkel’. Een groep van mensen belt je op, want zo’n groep kan de eenzaamheid wat doorbreken. Siona, Mirke en Nele van het audiocollectief Schik gaan belcirkels vormen en brengen daarover verslag uit, onder meer bij Byloo.

Slotshow met Bart Peeters en Siska Schoeters

Naar goede gewoonte wordt De warmste week afgesloten met een slotshow. Bart Peeters en Siska Schoeters staan paraat voor ‘De warmste dankuwel’ van het jaar op Eén. Goed voor vier uur live televisie, met bedankjes, verhalen van de voorbije week en muziek. De uitzending zal te zien zijn op 24 december van 13.30 tot 18 uur.

