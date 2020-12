Geen record is nog veilig voor ’s werelds beste dravers. Sinds september vorig jaar gingen al 15 piektijden op weg of piste voor de bijl. Dat Kibiwott Kandie zondag op Adidas-materiaal de halve marathon-chrono met bijna dertig seconden aanscherpte, toont bovendien dat pionier Nike in de wedloop naar de wonderschoen steeds meer concurrentie krijgt.