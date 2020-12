Ben Weyts (N-VA) in quarantaine na coronabesmetting in zijn gezin

Ben Weyts, een paar weken geleden op werkbezoek in een secundaire school — © ISOPIX

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) is uit voorzorg in quarantaine gegaan. Iemand van zijn gezin is besmet met het coronavirus, zo meldt zijn woordvoerder.