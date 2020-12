Vier nieuwe sporten, minder disciplines en minder deelnemers op Olympische Spelen van Parijs

Het Internationaal Olympische Comité heeft het maximum aantal sporten en deelnemers bij de Olympische Spelen van Parijs 2024 teruggebracht. Van de 41 voorstellen van de internationale sportbonden voor extra disciplines werd er niet één aangenomen. In Parijs zullen 329 disciplines worden gehouden, tegen 339 volgend jaar in Tokio.

Het maximum aantal atleten ten opzichte van Tokio werd met 592 teruggebracht naar 10.500. Voor de eerste keer zullen er precies evenveel mannen als vrouwen deelnemen. “Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen zal er in Parijs een volledige gelijkheid van de seksen zijn”, kondigde IOC-voorzitter Thomas Bach aan na een online vergadering van het uitvoerend comité. In Tokio volgend jaar is het percentage vrouwelijke deelnemers nog 49 procent. Het aantal gemengde medaille-evenementen groeit van 18 naar 22.

Onder de disciplines die zijn geschrapt zijn klasses in het gewichtheffen en het boksen. De 50 kilometer snelwandelen wordt geschrapt en vervangen door een nog nader te bepalen atletiekproef voor gemengde teams. Breakdancen, surfen, skateboarden en muurklimmen hebben definitief een plek op de Spelen van 2024. Het IOC heeft de voordracht van deze vier sporten maandag officieel goedgekeurd. Het organisatiecomité van Parijs 2024 had vorig jaar verzocht die sporten in het programma op te mogen nemen. Surfen, muurklimmen en skateboarden staan ook al op het programma van de naar volgend jaar uitgestelde Spelen van Tokio 2020.

“Met dit programma maken we de Olympische Spelen van Parijs 2024 klaar voor de post-corona wereld”, zei Bach. “Daarnaast brengen we de kosten en complexiteit van de organisatie van de Spelen terug.”