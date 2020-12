Europees parlement redt strijd tegen online kindermisbruik

In het Europees Parlement is maandag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de strijd tegen online kindermisbruik moet redden. Op 21 december treedt namelijk een uitbreiding van de e-Privacyrichtlijn in werking, waardoor bedrijven als Google, Microsoft en Facebook enkel nog zogenaamde opsporingstechnologie zullen kunnen gebruiken als de gebruikers daar expliciet mee instemmen. Dankzij een tijdelijke afwijking van de richtlijn moet de technologie gebruikt kunnen blijven worden om beelden van seksueel misbruik en grooming op te sporen.