Vincent Euvrard wordt trainer van RWDM

Vincent Euvrard is de nieuwe coach van RWDM. Dat maakte de Molenbeekse 1B-club maandagavond bekend. Euvrard volgt in het Edmond Machtensstadion Laurent Demol op, die vorige week de laan werd uitgestuurd. Hij tekende er een contract tot het einde van het seizoen met optie voor een jaar extra.

De 49-jarige Demol was nog maar sinds begin juli aan de slag bij de promovendus, maar werd vorige week na de 4-0 nederlaag tegen Lommel ontslagen. Afgelopen weekend nam assistent Frédéric Stilmant de regie over in de competitiewedstrijd tegen Deinze (1-1). RWDM telt na dertien speeldagen in 1B 16 punten. Het is daarmee zesde.

De 38-jarige Euvrard zat sinds zijn ontslag bij OH Leuven in mei zonder club. Hij had sinds februari 2019 het roer in handen bij OHL, dat onder Euvrards regie de degradatie uit 1B afwendde en vorig seizoen de eindronde van 1B bereikte. Via sportief directeur Julien Gorius van RWDM, die bij het OHL van Euvrard een punt achter zijn carrière zette, vindt hij opnieuw een uitdaging.