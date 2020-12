Heusden-ZolderMaandag rond 13 uur is in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Boekt een BMW 520 uitgebrand. De auto stond er geparkeerd en vatte vuur. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. De auto is total loss. De oorzaak van de brand zou een technisch defect zijn. mm