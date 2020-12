Duitse pizzeria verandert naam na beschuldigingen van maffiaverheerlijking

De pizzeria Falcone&Borsellino in Frankfurt maakte gebruik van verwijzingen naar de maffia om reclame te maken en klanten aan te trekken. Daarbij werden ook beelden uit de film “The Godfather” gebruikt.

De zus van Falcone was in november naar de rechtbank gestapt om het gebruik van de naam te verhinderen. Ook de Italiaanse ambassade had kritiek geuit op de manier waarop de namen van de twee magistraten werden gebruikt. De eigenaars van de pizzeria hebben daarom maandag aangekondigd een andere naam te zullen kiezen. “Op geen enkel moment was het onze bedoeling om de georganiseerde misdaad te bagatelliseren, de maffia te verheerlijken of de gevoelens van de twee maffiaonderzoekers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, en alle onschuldige maffiaslachtoffers te beledigen”, schreef het bedrijf in een brief aan de Italiaanse ambassade in Berlijn.

De twee onderzoekers worden in eigen land beschouwd als helden. Giovanni Falcone stierf in 1992 samen met zijn vrouw toen een bom naast hun auto tot ontploffing was gekomen in Palermo. Paolo Borsellino werd twee maanden later gedood bij een autobom, eveneens in de Siciliaanse hoofdstad.