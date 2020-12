Sint en Piet ’s nachts op bezoek bij GO! Park van Genk

Sint en Piet bedachten samen een leuke Gluurpietenzoektocht op het schooldomein. De leerlingen gingen per klas op stap en slaagden erin om alle opdrachten uit te voeren. Zo werden ze beloond en kregen ze hun klascadeau.De week ervoor knutselden de leerlingen in de klas een gluurpietje en kregen deze mee naar huis om aan het raam te hangen. Met een afvinkblad konden ze dan samen met mama en papa op pad gaan om andere gluurpietjes in de buurt te vinden.De school deed ook een oproep aan mensen die nog geen gluurpietjes hadden ophangen, maar toch graag wilden meedoen met dit tof initiatief. Buren, oud-leerlingen en andere inwoners uit Houthalen-Oost en Genk wilden graag een Gluurpietje. Deze werden dan mooi ingekleurd door de leerlingen en bezorgd aan huis. Rood was ook de kleur die overheerste vrijdag. Hiermee steunden ze Rodeneuzendag.