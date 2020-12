Vrije Basisschool Lutselus danst de Jerusalema voor Rode Neuzen Dag

Diepenbeek

In aanloop naar de Rode Neuzen Dag werden de leerlingen van de Vrije Basisschool Lutselus uitgenodigd om zoveel mogelijk met rode kleding naar school te komen. Tijdens de lesuren voormiddag was ‘mentale weerbaarheid’ gespreksonderwerp in de klassen, er zijn sowieso veel jongeren die zich niet goed in hun vel voelen.