Ferm Kinderopvang doet mee aan de voorleesweek

Joyce Van Op Den Bosch werkt al 2 jaar als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang in Houthalen. Zij doet heel enthousiast mee met de voorleesweek. “Ik vind taalstimulering is heel belangrijk. Dit begint al heel vroeg met jonge baby’s. Samen met de pop Sofie is er elke dag een leesmoment met de opvangkindjes. Ik merk dat de kinderen uitkijken naar dit rustige leesmoment”, zegt Joyce. Zij heeft een uitgebreide collectie aan voorleesboekjes, voelboekjes en kijkboekjes. Dankzij Een Hart voor Limburg ontvingen alle Limburgse onthaalouders van Ferm Kinderopvang een pakketje om nog extra aandacht te geven aan voorlezen en taalontwikkeling. “Dat materiaal is erg welkom. Ik ging er direct mee aan de slag. De kinderen genieten met volle teugen van deze nieuwe verhalen”, aldus Joyce.