Sint op bezoek in Residentie Prinsenpark

Sinterklaas is ook in coronatijden op pad en op woensdag 2 december kwam hij langs in Residentie Prinsenpark te Genk. “We zorgden voor een aangepaste editie zodat alles coronaproof maar bovenal feestelijk kon doorgaan”, zegt Carolien. “De bewoners en het personeel werkten samen een gevarieerd programma uit waarbij dansen, zingen en springen natuurlijk niet ontbraken. Alle bewoners werden in bubbelvorm uitgenodigd. Er werden zelfgemaakte gedichten voorgelezen voor de Sint, vers gebakken speculaas geurde door het woonzorgcentrum. De Sinterklaasliedjes werden vrolijk meegezongen.”“Het was spannend afwachten of we wel op tijd in Genk zouden geraken”, zegt de Sint. “Alles moest en zou coronaproof verlopen: mondmaskers, handen ontsmetten, geen strooisnoep."Vele bewoners waren verbaasd dat de Sint kleine weetjes over hen kon vertellen. Zowel het goede, maar ook de kleine, ondeugende, rare snuisterijen waren in zijn grote boek beland. De fotopiet had zijn handen vol, iedereen wilde op de foto. Zoals ieder jaar hadden de bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook die van de assistentiewoningen, zich weer voorbeeldig gedragen. “Daarom mag iedereen ook nog een lekkere verrassing verwachten, maar dat is voor 6 december”, vertelt de Sint.