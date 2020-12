Campus Middenschool Genk zet Rode Neuzen Dag in de kijker

Reeds sinds 2015 wordt Rode Neuzen Dag gevierd in Vlaanderen en probeert men via allerlei initiatieven aandacht te vragen voor de weerbaarheid en het mentale welbevinden van jongeren. Dat welbevinden staat dit jaar uiteraard extra onder druk door de coronacrisis en de noodzakelijke maatregelen die getroffen werden om de verspreiding van het virus in te dijken. Elke week pakt een nieuwszender wel uit met het gegeven dat veel jongeren psychisch lijden door het gemis aan vrienden, het vele thuiszitten of het online les volgen. De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken hebben de dag op de Middenschool voorbereid. Zij organiseerden verschillende projecten rond het thema “jong zijn en een psychische aandoening hebben”. Zo kwam uiteraard de Rode Neuzen Dag ter sprake. Vervolgens werden de leerlingen uitgedaagd om de dag mee in de verf te zetten door het maken van een toepasselijk TikTok-filmpje. Aangezien TikTok de sociale media-app is waarmee vooral jongeren vertrouwd zijn, viel dat erg in de smaak. De ontwerpers van het origineelste filmpje kregen de toepasselijke titel van “Rode Neuzen kampioen”. Deze eer was uiteindelijk weggelegd voor Bellinay, Kiana, Akasya, Luana, Sauro, Giusi, Carolina en Zoë. Het is overigens opvallend dat de winnaars uit verschillende leerjaren en richtingen komen en samen dit project invulden. Eveneens viel het op hoe gedisciplineerd zij zich bij het filmen aan de coronaregels hielden.Tenslotte werd er opgeroepen om in het rood naar school te komen. Deze oproep viel duidelijk niet in dovemansoren. Heel wat leerlingen zochten afgelopen vrijdag in hun garderobe naar een rode trui of een rode broek en de kleur rood voerde de boventoon op de speelplaats.