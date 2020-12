Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels in de voorronde van het WK 2022

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders op weg naar het WK van 2022 in Qatar. De Duivels kwamen bij de loting in Zürich in groep E terecht, met verder ook nog Wales (FIFA 18), Tsjechië (FIFA 42), Wit-Rusland (FIFA 88) en Estland (FIFA 109).

De Duivels, nog steeds nummer één op de FIFA-ranglijst, komen in de WK-kwalificaties opnieuw Wales tegen. België houdt geen goede herinneringen over aan de laatste confrontaties met de Welshmen. Op het EK in 2016 in Frankrijk gingen de Duivels in de kwartfinales onverwacht met 3-1 onderuit tegen Gareth Bale en co. The Dragons hadden in de kwalificaties voor dat EK ook al met 1-0 gewonnen van de Rode Duivels.

Wales lijkt op weg naar Qatar opnieuw de grootste tegenstander te zullen worden van de manschappen van bondscoach Roberto Martinez. De drie overige opponent, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland, worden minder sterk geacht.

De kwalificaties beginnen volgend jaar in maart en eindigen in november. De tien groepswinnaars stoten door naar het WK in Qatar. De tien tweedes spelen, samen met de twee best presterende landen uit de Nations League die niet bij de vorige twintig horen (eerste twee van elke groep dus), play-offs voor de drie overige Europese plaatsen. Als de Rode Duivels de top-2 in hun groep niet zouden halen, worden ze zeker opgevist in die play-offs. De Duivels plaatsten zich immers voor de Final Four van de ­Nations League en waren daarin na Frankrijk de beste groepswinnaar.

Het WK in Qatar wordt gespeeld van 21 november tot 18 december 2022.

Groep A:

Portugal

Servië

Ierland

Luxemburg

Azerbeidzjan

Groep B:

Spanje

Zweden

Griekenland

Georgië

Kosovo

Groep C:

Italië

Zwitserland

Noord-Ierland

Bulgarije

Litouwen

Groep D:

Frankrijk

Oekraïne

Finland

Bosnië

Kazachstan

Groep E:

BELGIË

Wales

Tsjechië

Wit-Rusland

Estland

Groep F:

Denemarken

Oostenrijk

Schotland

Israël

Faroër Eilanden

Moldavië

Groep G:

Nederland

Turkije

Noorwegen

Montenegro

Letland

Gibraltar

Groep H:

Kroatië

Slovakije

Rusland

Slovenië

Cyprus

Malta

Groep I:

Engeland

Polen

Hongarije

Albanië

Andorra

San Marino

Groep J:

Duitsland

Roemenië

IJsland

Noord-Macedonië

Armenië

Liechtenstein