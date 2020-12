Ligt het lichaam van Elke Wevers begraven bij een Frans kasteel?

“Elke Wevers werd vermoord door een buurman, en haar lichaam ligt begraven in de buurt van een Frans kasteel.” Dat is, althans volgens privédetective Ben Zuidema, wat er met de verdwenen vrouw is gebeurd. In de vijfde aflevering van onze podcastreeks diepen we deze piste uit.

Beluister hier ‘De loodgieter, de koelwagen en het Franse kasteel’, de vijfde aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’. Morgen (woensdag 09/12) verschijnt de voorlopig laatste aflevering van de reeks.

LEES OOK. Mama Elke Wevers: “Ik zal blijven vechten tegen kanker, voor Elke”

In 2016, zes jaar na de verdwijning van hun dochter, schakelen René en Elza Wevers privédetective Ben Zuidema in. De Nederlander, die in eigen land berucht is omdat hij al meerdere ophefmakende dossiers tot een goed einde bracht, is er op dat moment van overtuigd dat hij ook de zaak-Elke Wevers zal oplossen. In 2017 lanceert hij een nieuwe piste in het dossier: volgens Zuidema zou Elke vermoord zijn door een buurman, een loodgieter, die – zo verklaarde de detective in de media – het lichaam een achttal dagen na de verdwijning is gaan begraven nabij een kasteel in de buurt van Meaux, een stadje op zo’n 45 kilometer van Parijs. In dat kasteel voerde de man destijds werkzaamheden uit, samen met enkele andere aannemers uit het Maasland.

Koelwagen

“Er zijn heel veel negatieve aanwijzingen tegen die verdachte, van mensen die zich bij ons gemeld hebben”, vertelt Elkes moeder Elza in de nieuwe aflevering van Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit. “We weten dat hij kort na de verdwijning een koelwagen heeft gekocht. Op een avond, toen het heel fel sneeuwde, is hij daarmee naar Frankrijk, naar het kasteel van Meaux gereden. Hij heeft zich daar vastgereden en de conciërge van het kasteel is hem ’s morgens samen met een boer gaan helpen. Hij is daarna naar Meaux gereden, maar na enkele uren is hij alweer huiswaarts gekeerd. Hij heeft daar helemaal niet gewerkt, en wij vragen ons af: ‘Waarom rijdt iemand zó ver om daar niets te gaan doen?’ Wij vonden dat heel merkwaardig, en hij heeft daar nooit een duidelijke uitleg over gegeven.”

LEES OOK. Parket: “Onderzoek Elke Wevers blijft open tot er duidelijkheid is”

“Wat ons ook stoort, is dat de verdachte zich nooit bij ons gemeld heeft, hoewel er artikels in de kranten verschenen zijn die duidelijk over hem gingen. Wij vinden dat raar, want als iemand onschuldig beschuldigd wordt, een normaal mens weert zich met alle mogelijkheden daartegen. Maar van zijn kant komt helemaal niets.”

Loodgieter ontkent

Het Franse spoor veroorzaakte destijds veel ophef, en leidde zelfs tot een schisma tussen de ouders van Elke – die veel geloof hechten aan deze piste – en de speurders, volgens wie er geen concrete elementen zijn die de betrokkenheid van de loodgieter aantonen. Dat zal Cedric Stuyck van het Parket Limburg verduidelijken in de laatste aflevering van de reeks, die u woensdag (morgen) al zal kunnen beluisteren. Stuyck: “De piste-Meaux is wel degelijk onderzocht, waarbij een aantal van de aangedragen beweringen niet klopten, en andere niet concreet waren. Het spreekt voor zich dat wanneer er geen concrete gegevens voorhanden zijn, dat er dan ook niet verder onderzocht kán worden.”

LEES OOK. Advocaat Jef Vermassen wil profilers Annick Van Uytsel op verdwenen Elke Wevers zetten

Wij spoorden de loodgieter op en voerden meerdere gesprekken met hem. Tijdens die contacten was de man zeer duidelijk: hij ontkent formeel alle beschuldigingen en zegt niets te maken te hebben met de verdwijning van Elke Wevers. Meer daarover hoort u vanaf nu in de vijfde aflevering van Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit.

LEES OOK. Nieuwe podcast ontrafelt verdwijning Elke Wevers: beluister hier de eerste aflevering

LEES OOK. Detective hekelt “massa open eindjes” in zaak-Elke Wevers: beluister hier aflevering twee

LEES OOK. ‘Wáár is Elke Wevers’, deel 3: hoe haar vriend plots een moordverdachte werd

LEES OOK. Wat heeft een Zweedse bijlmoord te maken met de zaak-Elke Wevers?

Luister nu gratis naar de vijfde aflevering van Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit in onze app (scan de QR-code), via hbvl.be/podcast of via Spotify, iTunes, Google Podcasts, …

Wil je reageren op de podcast? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.