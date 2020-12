Hasseltse rapartiest Daniël Busser duikt op in de Nederlandse Raptop 100

De eerste plek in de RaptopNL was dit jaar weggelegd voor Boef. Hij nam de koppositie over van Josylvio en was daar ontzettend blij mee. De 21-jarige Hasselaar Daniël Busser maakt dit jaar op de 99ste plek zijn opwachting.

“Super vet. Ik had het zelf niet verwacht, omdat ik het afgelopen jaar enkel ‘Paranoia’ als echte hiphop track heb gedropt”, reageert Busser. “Met ‘Vrienden’, ‘Tu veux quoi’ en mijn recente single ‘Niemand anders’ heb ik de voorbije maanden een andere kant van mezelf laten horen, maar het is inderdaad de bedoeling dat er de komende tijd weer nieuwe, vette hiphop tracks uitkomen. As we speak zitten we nu in de studio en ben ik daar intens mee bezig. Ik heb er niet bewust naar gestreefd, maar het feit dat ik als Belg in deze lijst sta met collega’s Lil’Kleine, Frenna, Bizzey, Snelle en nog een rits ronkende namen, werkt voor mij stimulerend, net als de positieve commentaren die ik regelmatig krijg. Normaal stond ik dit jaar op Tomorrowland en nog een pak festivalpodia, maar door corona is dat niet doorgegaan. We blijven positief, dus hopelijk kan het volgend jaar wel. En ondertussen vullen we de extra vrijgekomen tijd met het maken van nieuwe nummers. Die verschijnen binnenkort, samen met een online optreden.”