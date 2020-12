Ferm Gerdingen helpt leden met recepten voor feestmenu

Maar hoe moeilijk ook, toch wil Ferm Gerdingen proberen er iedere dag het beste van te maken. "Laten we de vrijgekomen tijd gebruiken om positieve dingen te doen. Maak eindelijk die handwerkjes af die zijn blijven liggen. Lees dat boek dat al zo lang op de salontafel ligt te wachten. Of probeer eens wat nieuwe recepten uit. En daar wil het bestuur van Ferm Gerdingen graag bij helpen. We bezorgden de leden recepten voor een feestmenu. Hopelijk genieten ze in hun bubbel van een heerlijke maaltijd", zo klinkt het.