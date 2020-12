Kerstsfeer op het buurtplein

Géén Balendijk kermis dit jaar. Géén buurtfeest in de zomer. Géén herfstkriebels in het najaar en ook géén nieuwjaar inzetten met z’n allen. Maar wel nog steeds de tofste en gezelligste buurt.

Afgelopen weekend werd het pleintje in de Ooievaarstraat samen met de buren van de Duivenstraat in kerstsfeer gehuld. De gezinnen schreven in om de subsidie van de stad Lommel te ontvangen. Hiermee konden dan de nodige versieringen worden aangeschaft. Er werd opgesplitst in groepjes en shiften. Zo werden de straten coronaproof aangekleed. Hartverwarmend hoe zoveel helpende handen erin slaagden om op een veilige manier de buurt in kerstsfeer onder te dompelen.