Creatief voorlezen in basisschool GoBiLijn

Bilzen

Elk jaar wordt er tijdens de Voorleesweek bijzondere aandacht gegeven aan het voorlezen. Zowel in de culturele volwassen wereld als in jeugdafdelingen van de bieb en op scholen staat voorlezen dan in de kijker. Maar hoe kan je in deze coronatijd veilig voorlezen? In de vijfde klas van juf Diana van basisschool GoBiLijn hebben ze een creatieve oplossing gevonden.