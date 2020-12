Leuk kerstcadeautje voor leden van Samana

"We zijn nu in de laatste maand van een bizar jaar, waarin we onze leden niet veel hebben kunnen of mogen bieden", zo klinkt bij Samana Meeuwen. "Daar voelden wij ons als vrijwilligers niet goed bij. Maar voor onze zieken en oudere leden is het nog véél erger geweest. Géén leuke babbels tijdens activiteiten of uitstappen, géén huisbezoeken, dus eenzaamheid. Om wat licht in deze donkere tijden te brengen, gaan we een gepast kerstgeschenk rondbrengen. We hebben bij begeleidingscentrum Sint-Elisabeth, dagcentrum Fierkant in Sint-Huibrechts-Lille mooie kaarshouders laten maken en verpakken. In coronatijden mogen ze hun winkeltje niet openen en zo steunen we deze mensen, want ook voor de zorginstellingen is het een vreemde kersttijd."