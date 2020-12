Leerlingen van basisschool De Schuit beleven een gekke Sintdag

Op vrijdag 20 november kregen alle kinderen op school een videoboodschap te zien van Sinterklaas. Daarop vertelde hij dat hij het heel erg jammer vond dat hij niet kon langskomen door het coronavirus. Hij gaf hen wel een opdracht: Zoek een juf of meester die de Sintj kan vervangen. Alle kinderen (van de instapklas t.e.m. het 6de leerjaar) mochten voor de eerste keer gaan stemmen! Ze kregen een echt stembriefje en hadden een week de tijd om een stem uit te brengen. Die staken ze dan in de stembus, in de vorm van een stoomboot, bij de directeur.De drie leerkrachten (of directeur) met de meeste stemmen voerden vier dagen lang telkens een opdracht uit. Zo moesten ze cadeautjes in een schouw mikken, met een stokpaard slalommen en over een horde springen. Op vrijdag 4 december won juf Valérie de grote finale! Zij kreeg de eer om voor één dag alle taken van de Sint over te nemen. Met de prachtige kledij en attributen die de leerlingen van het zesde leerjaar ontwierpen, mocht zij samen met hulppiet, directeur Jan, alle klasjes blij maken met speelgoed en lekkernijen.