Gezinsbond bestaat 100 jaar

“Een groot feest zit er gezien de huidige maatregelen niet in en ook onze plannen om met een volle bus met Sinterklaas en Pieten door Beringen te rijden, hebben we moeten opbergen. Maar we zijn wel blij dat we een snoeppakketje kunnen aanbieden aan al onze leden, een aantal speciale leden en vrijwilligers op het grondgebied Beringen zullen we zelfs persoonlijk een attentie gaan overhandigen”, zegt Rita Lambregts, voorzitster van Gezinsbond Regio Hasselt. “Vijf december is trouwens de Internationale Dag van de Vrijwilliger, een reden te meer om langs te gaan bij onze vrijwilligers die hier actief zijn in Beringen en hen in de bloemetjes te zetten. Want zonder vrijwilligerswerking was er in Beringen geen sprake van een Gezinsbondwerking", aldus Rita Lambregts.Het grote jubileumfeest in Beringen kon omwille van corona niet doorgaan en is verschoven naar 2021. Op zondag 29 augustus 2021 nodigt Gezinsbond regio Hasselt alle gezinnen uit Limburg en omstreken uit om te komen genieten van een feestelijke gezinsdag op be-Mine."In augustus 1920 werden de eerste stappen gezet voor de oprichting van een bond ter verdediging van de vele grote gezinnen in armoede. In november 1920 stuurde Hubert Denis, kassier van de koolmijnen in Beringen, een briefje naar een achttal huisvaders in Beringen en nodigde hen uit op 5 december 1920. Nog diezelfde avond was de afdeling Beringen en meteen de allereerste afdeling van België een feit. Hubert Denis zette zich in als propagandist en richtte nieuwe afdelingen op. Na zes maanden telde Limburg al 21 afdelingen met samen 1500 leden. Honderd jaar later vertegenwoordigt de Gezinsbond ruim 200 000 leden-gezinnen in Vlaanderen, verdeeld over 900 afdelingen met 11.000 vrijwilligers.