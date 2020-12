Zeven ondernemers openen pop-up in vroeger pand Vroonen in Tongeren

Zeven enthousiaste ondernemers hebben op vrijdag 4 december een pop-up geopend in het vroegere pand van Vroonen in de Sint-Truiderstraat in Tongeren. Deze zal de ganse feestmaand december open zijn van woensdag tot en met zondag.

In Huis Vroonen vind je de volgende ondernemers: Happiness by Jess (trendy, betaalbare kleding), Perla Creatura - Leesen An (handgemaakte juwelen, Belgisch ontwerp aan betaalbare prijzen), SanSan (handtassen, mutsen, sjaals, juwelen en kleding), Be-You-Tiful by Marcia (make-up en verzorgingsproducten), Touriga Vinhos (Portugese wijnen en geschenken), Atelier Le Bon Vivant (handgemaakte dierenstrikjes en bandana's), Be You by Bart (herenkleding en accessoires).