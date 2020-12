19-jarig meisje ontdekt dat ze corona heeft terwijl ze Starbucks-drankje test op TikTok

Maryn Short uit Louisiana verblijft sinds vorige week in quarantaine nadat ze positief testte op het coronavirus. Toen de 19-jarige tiener een TikTok-video opnam waarin ze een nieuw drankje van Starbucks wilde proeven, merkte ze op dat ze geen smaak had. Kort nadien sloeg ze in paniek: “Heb ik corona?”

Short was eerder die dag opgestaan met een verstopte neus, maar had verder geen klachten. Pas toen ze het drankje proefde voor de camera, voelde ze de bui hangen. “Even vroeg ik me af of de barista misschien te veel slagroom erin had gedaan”, vertelde de tiener aan lokale media. “Maar daarna begon ik verder na te denken.”

Haar vermoeden bleek te kloppen. Een dag later liet ze een test afnemen, met positief resultaat. In de tussentijd bleef ze filmpjes maken op TikTok over haar besmetting. “Covid is niet grappig, maar de video’s op zich zijn dat wel”, aldus de tiener, die haar beelden intussen viraal zag gaan. “Er gebeuren namelijk constant onfortuinlijke dingen in mijn leven.”

Met de video’s wil ze anderen eraan herinneren dat iedereen drager kan zijn van het coronavirus. Short zelf heeft naast haar smaakverlies en verstopte neus geen andere klachten. Ze zal minstens tien dagen in quarantaine blijven.

(kmlo)