Amateurvoetbal hervat op 14 februari voor halve competitie

De voetbalcompetitie in de lagere reeksen wordt beperkt tot één speelronde. Dat heeft de coronacrisiscel van de KBVB maandagmiddag beslist. De competitie van tweede afdeling VV tot vierde provinciale wordt hervat in het weekend van 13 februari en eindigt op 2 mei. Na het afwerken van die halve competitie worden stijgers en dalers aangeduid. Dat aantal blijft hetzelfde als bij de competitiestart reeds voorzien. Uit een rondvraag van onze redactie bleek al dat het scenario om nog een halve competitie af te werken de voorkeur geniet van de meeste Limburgse clubs (41%). De jeugdcompetitie wordt in het weekend van 6 februari hervat.