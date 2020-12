Deze kerstdecoratie maak je zelf… met appelsienen

Wist je dat… de appelsienen in de fruitschaal kunnen dienen als kerstdecoratie? Wie nog een origineel ornament nodig heeft voor in de kerstboom én zoekt naar een leuke knutselopdracht met de kinderen, maakt dit jaar zelf kerstversiering.

Nodig:

Een grote appelsien.

Een bloedappelsien (optioneel om versiering in verschillende tinten te maken)

Een dikke naald (of haakjes)

Een stuk touw naar keuze

Bakpapier

Een oven

Zo maak je de kerstversiering:

Verwarm de oven voor op 170 graden.

Snijd de uiteinden van de appelsien.

Snijd de vrucht vervolgens in fijne schijfjes van ongeveer een centimeter dik. De schil mag er aanblijven, dat geeft straks een mooi effect. De reden waarom je de schijfjes beter niet te dik maakt is omdat de appelsien straks moet uitdrogen. Hoe dikker, hoe langer de droogtijd.

Schik de schijfjes nu op een rooster (handig om gelijkmatig te drogen!) en doe ze in de oven.

Draai ze om het uur om te controleren hoe vlot ze uitdrogen.

Verwijder wanneer plakjes niet meer plakkerig aanvoelen. Dit kan tussen de 3 à 6 uur duren

Laat de schijfjes daarna afkoelen in de oven.

Uitgedroogd kun je met een naald en draad (ga voor feestelijk cadeautouw of lint) een lusje maken in de schijfjes. Priem naald en draad tussen het vruchtvlees en de schil.

Hang aan de boom.

Variaties

Je kunt ook met naald en draad een gaatje maken in het midden van een tweetal schijfjes. Voor je ze met touw aan elkaar rijgt, kun je tussen de schijfjes kaneelstokjes en een belletje voorzien.

Hem je een lijmpistool liggen? Plak steranijs in het midden van de schijfjes sinaasappel om de verschillende (welriekende!) ornamenten af te wisselen.

Appelsien te fel uitgedroogd of niet mooi uit de oven gekomen en niet bruikbaar als ornament? Etaleer in een schaaltje of maak er winterse ‘potpourri’ van in combinatie met dennenappels en takjes van de kerstboom. Of halveer de schijfjes en maak met touw en wasspelden een natuurlijke kerstslinger.