Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen): "Studenten zitten niet goed in hun vel"

Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen): "Studenten zitten momenteel niet goed in hun vel". — © TV Limburg

De coronacrisis heeft een enorme impact op het onderwijs en nog meer op de studenten en scholieren. Dat stelt de coronacommissie vast. Vlaams parlementslid voor Groen Johan Danen, die ook zetelt in de coronacommissie, trekt aan de alarmbel.

“De commissie ging de voorbije weken in dialoog met verschillende spelers uit het onderwijsveld. Uit deze gesprekken bleek dat het niet goed gesteld is met het mentaal welzijn van de schoolgaande jeugd”, vertelt Danen. Verschillende jongeren kampen momenteel met depressieve gevoelens en weten vaak niet waar ze terecht kunnen. "Deze mentale problemen bij studenten zijn op zich geen nieuw gegeven. Maar we merken dat de coronacrisis het probleem groter heeft gemaakt”, aldus Danen.