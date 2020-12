Geert Molenberghs: "Stabilisatie cijfers onder andere door Limburgers die grens oversteken"

Dat de coronacijfers in Limburg stabiliseren en zelfs lichtjes stijgen, heeft dus onder andere te maken met het feit dat veel Limburgers de grens oversteken naar Nederland. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Hij roept daarom op tot voorzichtigheid, en als het niet moet, grensverkeer te vermijden. Want als de cijfers te lang stabiliseren en beginnen te stijgen, duurt het nog langer vooraleer we kunnen versoepelen, en moeten we zelfs nadenken over mogelijke verstrengingen meent Molenberghs.