Overval met kalasjnikov op juwelier voor de rechter: “De beelden blijven terugkomen”

Gent / Oostakker

Na een gewelddadige overval op een juwelier in de Gentse deelgemeente Oostakker werd één van de twee daders door de juwelier doodgeschoten. De verdachte (33) die wordt aanzien als de tweede dader riskeert nu acht jaar celstraf, maar ontkent zelf alle betrokkenheid. “Hij heeft het profiel als mogelijke dader, maar de bewijslast is er in de verste verte niet”, zegt zijn advocaat Thomas Gillis.