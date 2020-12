Sam Maes en Dries Van den Broecke halen tweede run van reuzenslalom in Santa Caterina niet

Sam Maes en Dries Van den Broecke konden zich maandag niet kwalificeren voor de tweede run van de wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in het Italiaanse Santa Caterina Valfurva. Maes skiede naar de 34e plaats, Van den Broecke werd 63e. Om door te stoten, was een plaats in de top dertig nodig.

Maes klokte af na 1:06.02. en was daarmee net geen twee seconden trager dan de Zwitser Marco Odermatt. Die tekende met 1:04.03 voor de toptijd in de eerste run. Van den Broecke kwam aan na 1:08.34 (op 4.31) en was de op twee na traagste van alle finishers. Om de top dertig te halen, was 1:05.88 nodig.

Afgelopen zaterdag werden beide Belgen ook al uitgeschakeld na de openingsmanche van de eerste wereldbeker reuzenslalom in Santa Caterina Valfurva. De overwinning was toen weggelegd voor de Kroaat Filip Zubcic. De tweede race werd zondag met een dag uitgesteld vanwege de aanhoudende sneeuwval.

De tweede manche wordt maandag vanaf 13 uur afgewerkt.