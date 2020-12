Wie verkeersagressie vertoont, te snel rijdt of geluidshinder veroorzaakt, loopt het risico dat zijn voertuig in beslag genomen wordt. — © Chris Nelis

GENK

Wie op de openbare weg in Genk verkeersagressie vertoont, te snel rijdt of geluidshinder veroorzaakt, loopt vanaf 1 januari het risico dat zijn wagen tijdelijk in beslag wordt genomen. De stad gaat in die zin, in samenwerking met politie Carma, het retributiereglement aanpassen.