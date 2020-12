Mathieu van der Poel zorgt voor tranen bij jonge fan die slecht nieuws kreeg

Nog even en Mathieu van der Poel maakt zijn wederoptreden in de cross. Tussen de trainingen door liet de Nederlandse wereldkampioen zich van zijn beste kant zien door de jonge Xander een hart onder de riem te steken.

Het jongetje kreeg dit jaar te horen dat hij door een hartafwijking niet meer mag mountainbiken. Vreselijk nieuws voor Xander en dat in volle coronacrisis. En dus sprak Van der Poel, zelf een begenadigd mountainbiker, een videoboodschap in voor het programma ‘Dit is M’.

“Dag Xander, Mathieu van der Poel hier. Ik heb via jouw vriend Bob gehoord dat 2020 een rotjaar was voor jou. Ik wil jou heel graag een hart onder de riem steken. Daarom ga ik jou een gesigneerd shirt en een fanpakket van onze ploeg Alpecin-Fenix laten opsturen.”

De emotionele beelden: